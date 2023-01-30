МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером более чем на 1%, пока рынки пребывают в ожидании заседаний ФРС США и ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть колеблются на торгах понедельника

По состоянию на 19.55 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,53%, до 85,08 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,52%, до 78,48 доллара.

Рынки пребывают в ожидании итогов очередного двухдневного заседания ФРС США, публикация которых запланирована на вечер среды. По данным CME Group, 98% аналитиков полагают, что ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых.

"Ястребиные настроения в отношении потенциального будущего повышения ставки приведут к ослаблению нефти и нефтепродуктов", — полагают аналитики брокерской компании StoneX Group, чье мнение приводит агентство Блумберг.

Также в среду станут известны итоги заседания ОПЕК+. Трейдеров интересует решение альянса по поводу уровня добычи "черного золота".