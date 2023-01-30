МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство России опубликовало разъяснения по реализации указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть, введенный рядом недружественных стран. Путин анонсировал российский ответ на нефтяные санкции Запада

Соответствующее постановление "О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года №961" опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам — не ранее, точную дату определит правительство.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.