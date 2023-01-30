Правительство поручило утвердить порядок мониторинга цен на экспорт нефти
Праивтельство поручило до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на экспорт нефти
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Кабмин РФ поручил Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт, говорится в соответствующем постановлении кабмина.
"Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", — говорится в документе, разъясняющем реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.
https://1prime.ru/oil/20230130/839631375.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.