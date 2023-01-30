МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство России поручило физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя, следует из постановления кабинета министров. Володин анонсировал ответные меры на "потолок цен" энергоресурсов из России

"Юридические и физические лица, заключившие контракты на поставку товаров, перечень кодов которых утверждается настоящим постановлением, на экспорт, обязаны: обеспечить по поставкам товаров, осуществляемым на основании контрактов на поставку товаров, мониторинг неприменения механизма фиксации предельной цены до конечного покупателя", — говорится документе, разъясняющем порядок ответных мер на потолок цен на российскую нефть.