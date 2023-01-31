МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Азиатские рынки демонстрируют устойчивый спрос на российскую нефть, поглощая заметное увеличение морского экспорта сорта Urals в этом месяце, согласно трейдерам и данным Refinitiv Eikon. Взрывы в Иране и нефть: куда развернутся цены

Как минимум, 5,1 млн тонн нефти Urals в январе были отгружены из российских портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в Азию.

Порты выгрузки дополнительных 1,9 млн тонн пока неизвестны, однако трейдеры полагают, что основной объем этой нефти также будет направлен в Индию и Китай.

Таким образом, суммарный объем нефти Urals, поставленный в Азию в январе может достичь около 7 млн тонн против 2 млн тонн в декабре, согласно оценкам Reuters.

Турция и Болгария остаются единственными европейскими покупателями российской нефти Urals, свидетельствуют данные.

Рост поставок Urals в Азию совпал с общим наращиванием морского экспорта российской нефти. В этом месяце отгрузка нефти в портах Приморска и Усть-Луги, вероятно, выросла на 50% по сравнению с декабрем, до 7 млн тонн. Это максимум за 4 года.

Экспорт нефти Urals с перегрузкой методом "борт-борт" для дальнейших поставок в Азию в январе может достигнуть по меньшей мере 1,4 млн тонн.

Между тем поставки российской нефти в Турцию в январе оцениваются примерно в 400 000 тонн. Болгария, освобожденная от соблюдения эмбарго ЕС, в этом месяце получила около 560 000 тонн нефти марок Urals и Siberian Light.