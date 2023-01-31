МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Прибыль от производства дизельного топлива в Азии снижается по мере того, как китайские нефтеперерабатывающие предприятия увеличивают экспорт в регион, но надвигающийся европейский запрет на российские нефтепродукты может изменить ситуацию, сообщило агентство Reuters. Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен

Маржа производства барреля газойля — компонента дизельного топлива — из дубайской нефти на стандартном сингапурском НПЗ в понедельник упала до 30,90 доллара.

Это ниже недавнего пика в 38,89 доллара за баррель, достигнутого 25 января, но, что более важно, данная маржа падает с тех пор, как китайские нефтеперерабатывающие предприятия увеличили экспорт в четвертом квартале прошлого года.

Маржинальность производства газойля достигла пика четвертого квартала в 46,83 доллара за баррель 18 октября, а к закрытию торгов в понедельник она снизилась на 34%.

Экспорт дизельного топлива из Китая вырос второй месяц кряду в декабре, достигнув 2,79 млн тонн, что на 32,8% больше, чем ноябрьские 2,10 млн тонн, согласно официальным данным, опубликованным 18 января. СМИ назвали последствия эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

Это соответствует примерно 675 000 баррелей в день и является самым высоким показателем с марта 2021 года, который также более чем в два раза превышает майские 290 000 баррелей. Майский показатель был самым низким в 2022 году.

Экспорт нефтепродуктов из Китая в январе, вероятно, был ниже, чем в декабре. По оценкам Refinitiv Oil Research, он составил 1,16 млн тонн, что ниже декабрьского показателя в 2,79 млн тонн.

Однако у китайских НПЗ еще достаточно свободных экспортных квот, и они, вероятно, увеличат поставки нефтепродуктов с февраля.