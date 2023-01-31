МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Нефтяные цены в этом году, вероятно, будут постепенно расти на фоне восстановления спроса в Китае и перебоев с поставками на фоне санкций в отношении России, несмотря на опасения относительно глобальной рецессии. На это указывают результаты опроса Reuters, опубликованные во вторник. Цены на нефть умеренно снижаются в последний торговый день января

Опрошенные Reuters 49 экономистов и аналитиков прогнозируют, что средняя цена нефти Brent в этом году составит 90,49 доллара за баррель. В декабре они ожидали, что средняя цена нефти Brent в 2023 году составит 89,37 доллара за баррель.

Прогноз по цене нефти Brent был повышен впервые с октября.

В этом месяце средняя цена на нефть Brent составляет примерно 84 доллара за баррель.

Опрошенные ожидают, что средняя цена нефти WTI в этом году составит 85,40 доллара за баррель, тогда как ранее они прогнозировали, что она составит 84,84 доллара за баррель.

"Масштабы роста спроса на нефть в Китае после отмены карантинных мер, а также производство нефтепродуктов в России в ответ на санкции стран Запада, вероятно, изменят баланс на рынке", — отметил Аджай Пармар из HSBC.

Спрос на нефть в Китае, который в 2022 году снизился впервые за 20 лет, вероятно, получит поддержку на фоне увеличения потребления топлива после отмены локдаунов.

Ранее в январе страны G7 согласились пересмотреть потолок цен на экспорт российской нефти в марте, на месяц позже, чем первоначально планировалось, чтобы дать время оценить влияние на рынок дополнительных ограничений на нефтепродукты.

Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно влияния западных санкций на российские поставки, показал опрос.

"Этот год станет полем битвы между "медвежьей", неизбежной рецессией в Европе и США и силой и скоростью восстановления экономики Китая", — сказал Джо ДеЛаура, энергетический стратег Rabobank.

Многие аналитики скептически оценивают серьезность и сроки таких рецессий, отчасти надеясь на способность альянса ОПЕК+ влиять на котировки.

"ОПЕК+ не будет колебаться в своей позиции по контролю над поставками, и его шаг по упреждению замедления глобального роста путем сокращения добычи в конце прошлого года продолжит приносить плоды", — сказал аналитик по энергетике DBS Bank Пэй Хва Хо.

По итогам заседания в среду объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, скорее всего, порекомендует оставить без изменений решение сократить добычу на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года, сообщили источники Reuters на прошлой неделе.