МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС может увеличить спрос на нефть из РФ на других рынках, полагают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. Их мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора. Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть, несмотря на вероятную рецессию

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов.

"Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС может привести к увеличению объемов поставок нефтепродуктов из других стран. Это увеличит спрос на российскую нефть в мире в условиях трудностей с перенаправлением поставок российских нефтепродуктов, прежде всего, дизельного топлива, на другие рынки", — отмечают аналитики.

Также, по их наблюдениям, потребность перенаправления российскими поставщиками нефти в Азию после вступления в силу эмбарго ЕС вызвала рост конкуренции на азиатском направлении с традиционными поставщиками с Ближнего Востока. Это привело к увеличению скидок на российскую нефть по отношению к прочим сортам.

Вместе с тем аналитики полагают, что в ближайшие месяцы по мере перестройки логистических маршрутов и смещения части поставщиков на европейский рынок ценовой дисконт на российскую нефть может снизиться.