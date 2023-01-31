МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале вместо января, поскольку партнерам "Транснефти" нужно время, сообщил пресс-секретарь, советник президента российской компании Игорь Демин в ответ на запрос РИА Новости. Россия поддержит транзит казахской нефти по "Дружбе" в Германию

"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Уточнялось, что 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, 20 тысяч тонн — только в январе.

"Сегодня в первой половине дня был фактически исполнен график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти. Теперь можно приступить к дополнительному транзиту в ФРГ. Но в силу некоторой инерционности нашим партнерам нужно время для начала работы. Однако эти 20 тысяч тонн нефти теперь запланированы в график февраля и уже не в дополнение, а наравне с объемами, предусмотренными для поставок в Польшу по северной ветке "Дружбы", — ответил Демин на вопрос о транзите казахстанской нефти.

В "Транснефти" отметили, что для транзита обозначенных 20 тысяч тонн нефти все готово: подготовлены маршрутные поручения, выполнены необходимые транзитные платежи.