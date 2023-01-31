Цены на нефть во вторник вечером перешли к росту после снижения
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером после снижения ранее в течение дня, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,59%, до 85 долларов за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 78,5 доллара.
Ранее во вторник стоимость фьючерсов на нефть обеих марок продолжала снижение понедельника, но позже цена "черного золота" перешла к росту. При этом завершить январь нефть может также снижением. За месяц цена Brent уменьшилась примерно на 0,7%, марки WTI — примерно на 2,5%.
Рынки пребывают в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду вечером. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.
Кроме того, в среду станут известны еженедельные данные по запасам нефти в США. Аналитики считают, что за неделю по 27 января коммерческие запасы нефти в стране сократились на 1 миллион баррелей после роста на 0,5 миллиона неделей ранее.
https://1prime.ru/oil/20230131/839644120.html