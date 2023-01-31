МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером после снижения ранее в течение дня, следует из данных торгов. Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть, несмотря на вероятную рецессию

По состоянию на 20.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,59%, до 85 долларов за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 78,5 доллара.

Ранее во вторник стоимость фьючерсов на нефть обеих марок продолжала снижение понедельника, но позже цена "черного золота" перешла к росту. При этом завершить январь нефть может также снижением. За месяц цена Brent уменьшилась примерно на 0,7%, марки WTI — примерно на 2,5%.

Рынки пребывают в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду вечером. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

Кроме того, в среду станут известны еженедельные данные по запасам нефти в США. Аналитики считают, что за неделю по 27 января коммерческие запасы нефти в стране сократились на 1 миллион баррелей после роста на 0,5 миллиона неделей ранее.