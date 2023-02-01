МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть от G7 и Евросоюза начинает действовать с 1 февраля. Правительство предписало экспортерам контролировать соблюдение указа вплоть до конечного покупателя их нефти, а эксперты отмечают, что российский ответ обозначит неприемлемость нерыночных механизмов торговли товарами РФ. Володин анонсировал ответные меры на "потолок цен" энергоресурсов из России

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля.

В ответ Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещается с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, запрет касается и действующих контрактов, если в них есть ссылка на потолок цены. Кроме того, поясняло Минэнерго РФ, указ президента относится и к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые используют ограничение предельной цены.

Минэнерго было поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возложили на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЯСНИЛО

Позднее, 30 января, правительство России выпустило постановление, в котором пояснило правила реализации указа президента. Согласно документу, Минэнерго совместно с Минфином поручено до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на экспортируемую российскую нефть.

Кроме того, юридические и физические лица, занимающиеся экспортом сырья, обязаны не только не допускать наличия потолка цен в своих контрактах на поставку нефти, но и контролировать соблюдение указа на всем пути до конечного покупателя. Если экспортеры выявят применение ограничения цены, то должны будут уведомить таможенный орган и Минэнерго, а затем попробовать самостоятельно устранить нарушение в течение 30 дней.

Если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цен, то они будут принимать меры, направленные на недопущение вывоза товаров из РФ. Кроме того, они будут направлять сведения об этом в РЖД и "Транснефть" для принятия мер, направленных на недопущение поставок с нарушениями через границу с государствами Евразийского экономического союза, которые образуют с Россией единую таможенную зону.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО

Европейские страны отметили, что введенный Россией запрет на поставки нефти по потолку цены не повлияет на них, так как в Евросоюзе параллельно действует эмбарго на российскую нефть. Согласно нему, регион в принципе не будет закупать нефть у России, если она поставляется танкерами.

Однако, как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, контрмеры России обозначили неприемлемость нерыночных механизмов торговли российскими товарами.

По их оценкам, указ президента о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов по потолку цен создает необходимую законодательную основу для неучастия российских нефтегазовых компаний в системе предельных цен. При этом ответные меры не ограничивают реальную цену продажи "черного золота", которая может быть и ниже предельного уровня, однако не из-за потолка, а в связи с изменением цены эталонных сортов.