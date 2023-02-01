МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут, в том числе в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку, но несильно, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Вступают в силу ответные меры России на введение ценового потолка на нефть

По состоянию на 7.59 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,27%, до 85,69 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 79,19 доллара.

По данным CME Group, почти 98% экспертов ожидают повышения ставки рефинансирования в США с февраля на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. С учетом предыдущих повышений большими темпами это может означать некоторое смягчение позиции Федрезерва в отношении монетарной политики, что расценивается позитивно для сырьевых и финансовых рынков.

И напротив, соответственно, "любая "ястребиная" идея от Федрезерва может вернуть давление (на нефтяные цены — ред.)", считает рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), которого цитирует агентство Bloomberg.

Участники торгов также продолжают ожидать, какие решения будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC). Сейчас заседания JMMC проходят раз в два месяца, а всех представителей ОПЕК+ — раз в полгода. Ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня соответственно. На данный момент трейдеры полагают, что комитет порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти.