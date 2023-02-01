МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Темпы экспорта легкой малосернистой нефти из США в Китай в январе достигли 5-месячного максимума на фоне увеличения активности китайских НПЗ и ослабления спроса в Европе. О этом в среду сообщили участники рынка. "На краю пропасти". Озвучен правдивый энергетический прогноз на 2023 год

Поставки американской легкой малосернистой нефти в Китай в январе возросли примерно до 187 000 баррелей в день, самого высокого уровня с августа, сказал Мэтт Смит, аналитик Kpler. Вследствие этого предложение на мировом рынке легкой малосернистой нефти может оказаться более ограниченным, тогда как цены на легкую малосернистую нефть WTI Midland повысились.

"Китай продолжает наращивать закупки легкой малосернистой нефти, — сказал Викас Двиведи из Macquarie Group. — Поставки WTI Midland в Азию стали более обильными".

Легкая малосернистая нефть WTI Midland торгуется с премией более чем в 2 доллара (максимум с 18 октября) по отношению к котировкам фьючерсов на нефть WTI, сообщили трейдеры.

В то же время американские сорта нефти торгуются с большим дисконтом по отношению к нефти Brent, и это побуждает иностранных покупателей более активно приобретать американскую нефть. Фьючерсы на нефть WTI на текущей неделе торговались с дисконтом в размере более 7 долларов по отношению к котировкам Brent. Это максимум с 28 ноября. Аналитики дали прогноз по запасам нефти в США

Ситуация на мировом рынке легкой малосернистой нефти свидетельствует о том, что цены на нефть могут повыситься в ближайшие несколько недель, полагает Двиведи.

При этом США продолжат наращивать экспорт нефти в страны Азии. Согласно прогнозу Macquarie, к декабрю 2023 года добыча нефти в США возрастет на 900 000 баррелей в день по сравнению с декабрем 2022 года, причем половина этого дополнительного объема будет экспортироваться в Азию.

В 2023 году темпы добычи нефти в США достигнут 12,4 млн баррелей в день, предполагают в Минэнерго США. На неделе 14-20 января экспорт нефти из США вырос до 4,7 млн баррелей в день, самого высокого уровня с ноября, согласно данным Минэнерго.