МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" открыла новое крупное месторождение в Оренбургской области с геологическими запасами углеводородов в объеме 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщила пресс-служба компании. QatarEnergy будет вместо "Новатэк" разрабатывать месторождения в Ливане

"Газпром нефть" открыла новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области… Геологические запасы месторождения составляют 53 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей", — рассказали в компании.

Компания при бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 кубометров в сутки. По оценкам геологов, после завершения обустройства скважины дебит может значительно возрасти. Новый актив в будущем станет частью перспективного центра добычи "Газпром нефти" в Волго-Уральском регионе.

"Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба — серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти", — прокомментировал открытие заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.

Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков и перспективность геологоразведки, которую компания ведет на юго-западе Оренбургской области.

"Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы и подтвердило нашу гипотезу о перспективности изучаемых объектов. Завершение разведки поможет нам сформировать план развития этих активов и приступить к их полномасштабной разработке в горизонте ближайших лет", — отметил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.