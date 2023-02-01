МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Казахстан поставит 20 тысяч тонн нефти по трубопроводу "Дружба" в первой половине февраля, заявил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков. Транснефть планирует в феврале начать транзит топлива в ФРГ по "Дружбе"

"Поставки физически осуществим… 20 тысяч тонн в первой половине февраля", — сказал министр по завершении коллегии ведомства.