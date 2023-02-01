2023-02-01T13:28:00+03:00
2023-02-01T13:40:22+03:00
2023-02-01T13:28:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230201/839652787.html
Казахстан направит в Германию нефть по "Дружбе" в феврале
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Казахстан поставит 20 тысяч тонн нефти по трубопроводу "Дружба" в первой половине февраля, заявил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков. "Поставки физически осуществим… 20... ПРАЙМ, 01.02.2023
нефть, энергетика, новости, казахстан, германия, нефть
https://1prime.ru/images/83775/09/837750935.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83775/09/837750935.jpg
https://1prime.ru/images/83775/09/837750934.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83775/09/837750934.jpg
https://1prime.ru/images/83775/09/837750922.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83775/09/837750922.jpg
https://1prime.ru/oil/20230131/839641698.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Казахстан поставит 20 тысяч тонн нефти по трубопроводу "Дружба" в первой половине февраля, заявил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков.
"Поставки физически осуществим… 20 тысяч тонн в первой половине февраля", — сказал министр по завершении коллегии ведомства.