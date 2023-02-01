МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в январе снизилась на 2% по отношению к декабрю прошлого года — до 49,48 доллара за баррель, а в годовом выражении — в 1,7 раза, следует из сообщения Минфина России. Казахстан направит в Германию нефть по "Дружбе" в феврале

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раз ниже, чем в январе 2022 года (85,64 доллара за баррель)", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В декабре 2022 года марка Urals стоила в среднем 50,47 доллара за баррель.

Средняя цена нефти марки Urals в 2022 году выросла на 10,3%, до 76,09 доллара за баррель, сообщал ранее Минфин.