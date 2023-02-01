МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в первый день месяца и перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ демонстрируют в целом спокойную динамику и после утреннего слабого роста переходят к символическому снижению, свидетельствуют данные торгов. США поставили в Китай максимальный за пять месяцев объем легкой нефти

По состоянию на 14.04 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшается на 0,26%, до 85,23 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,01%, до 78,86 доллара.

Ожидается, что в этот раз комитет ОПЕК+ порекомендует сохранить текущий согласованный уровень добычи нефти, оценивало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это связано с наметившимся восстановлением мирового спроса, а также ожиданием ясности по поводу спроса в Китае и влияния международных санкций на поставки из России.

Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в среду вечером. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. Через валютно-финансовый механизм этот фактор тоже будет влиять на нефтяные цены.