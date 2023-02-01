МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Во вторник 31 января произошла попытка обстрела нефтеперекачивающей станции на трубопроводе "Дружба", сообщили агентству РИА Новости в компании "Транснефть". Транснефть планирует в феврале начать транзит топлива в ФРГ по "Дружбе"

"Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково", — говорится в заявлении пресс-секретаря, советника президента компании Игоря Демина.

По его словам, станция работает не на постоянной основе, а в разовом режиме, когда наблюдается пик нагрузок. Так, в последний раз объект функционировал на протяжении нескольких часов в прошлом году.

Согласно информации, снаряд попал по территории станции, однако никто не пострадал. Ремонтная бригада занимается устранением повреждений. Прокачка нефти продолжается по графику. Нефть Urals подешевела до 49,48 доллара за баррель в январе

Как уточнили в экстренных службах, боеприпас был выпущен с территории Украины и упал в поле в Брянской области. Ветка нефтепровода при этом не пострадала.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что проблем с работой магистрали на фоне инцидента пока не наблюдается.