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"Транснефть" сообщила о попытке обстрела станции на нефтепроводе "Дружба"
Нефть
Новости
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Во вторник 31 января произошла попытка обстрела нефтеперекачивающей станции на трубопроводе "Дружба", сообщили агентству РИА Новости в компании "Транснефть". "Вчера вечером была... ПРАЙМ, 01.02.2023
нефть, энергетика, новости, нефтепровод "дружба", украина, транснефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Во вторник 31 января произошла попытка обстрела нефтеперекачивающей станции на трубопроводе "Дружба", сообщили агентству РИА Новости в компании "Транснефть".
"Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково", — говорится в заявлении пресс-секретаря, советника президента компании Игоря Демина.
По его словам, станция работает не на постоянной основе, а в разовом режиме, когда наблюдается пик нагрузок. Так, в последний раз объект функционировал на протяжении нескольких часов в прошлом году.
Согласно информации, снаряд попал по территории станции, однако никто не пострадал. Ремонтная бригада занимается устранением повреждений. Прокачка нефти продолжается по графику.
Как уточнили в экстренных службах, боеприпас был выпущен с территории Украины и упал в поле в Брянской области. Ветка нефтепровода при этом не пострадала.
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что проблем с работой магистрали на фоне инцидента пока не наблюдается.