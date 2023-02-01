МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Проблем с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" в данный момент нет, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
Глава энергетического ведомства отметил, что проблем нет, пока компания "Транснефть" не уведомила об обратном.
"Хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", — добавил Шульгинов.
"Транснефть" в среду сообщила РИА Новости, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции "Дружбы". В компании подчеркнули, что в данный момент трубопровод работает штатно, пострадавших нет.
https://1prime.ru/oil/20230201/839656129.html
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