МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Проблем с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" в данный момент нет, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. "Транснефть" сообщила о попытке обстрела станции на нефтепроводе "Дружба"

Глава энергетического ведомства отметил, что проблем нет, пока компания "Транснефть" не уведомила об обратном.

"Хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", — добавил Шульгинов.

"Транснефть" в среду сообщила РИА Новости, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции "Дружбы". В компании подчеркнули, что в данный момент трубопровод работает штатно, пострадавших нет.