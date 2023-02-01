МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начал заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Цены на нефть сохраняют стабильность перед заседанием ОПЕК+

Традиционно JMMC не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендацию относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.

Ожидается, что в этот раз комитет ОПЕК+ порекомендует сохранить текущий согласованный уровень добычи нефти, сообщало на прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Это связано с наметившимся восстановлением мирового спроса, а также ожиданием ясности по поводу спроса в Китае и влияния санкций на поставки из России.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс говорил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому альянс и решил вновь сократить добычу.