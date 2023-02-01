ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от поставок российской нефти. Нефть Urals подешевела до 49,48 доллара за баррель в январе

"Уже 90% нефти, перерабатываемой ORLEN Group, поступает из других стран, нежели Россия. Это результат интенсивных мер по диверсификации поставок, проводимых после 2015 года", — говорится в сообщении.

"Благодаря привлечению надежных торговых партнеров PKN ORLEN готов полностью отказаться от российской нефти, если будут введены новые санкции на ее импорт", — заявили в концерне.

Отмечается, что до 2015 года российская нефть составляла почти 100% сырья, импортируемого ORLEN. "Транснефть" сообщила о попытке обстрела станции на нефтепроводе "Дружба"

В январе ORLEN не стал продлять контракт на поставку нефти с российской компанией "Роснефть", от которой он получал 300 тысяч тонн сырья ежемесячно.

До декабря 2024 года действует контракт ORLEN с российской "Татнефтью", у которой польский концерн покупает 200 тысяч тонн нефти в месяц.