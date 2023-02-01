2023-02-01T16:24:16+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20230201/839656531.html
ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от российской нефти
Нефть
Новости
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Польский энергетический концерн ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от поставок российской нефти. "Уже 90% нефти, перерабатываемой ORLEN Group, поступает из других... ПРАЙМ, 01.02.2023
нефть, энергетика, новости, orlen, санкции против рф, поставки нефти, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от поставок российской нефти.
"Уже 90% нефти, перерабатываемой ORLEN Group, поступает из других стран, нежели Россия. Это результат интенсивных мер по диверсификации поставок, проводимых после 2015 года", — говорится в сообщении.
"Благодаря привлечению надежных торговых партнеров PKN ORLEN готов полностью отказаться от российской нефти, если будут введены новые санкции на ее импорт", — заявили в концерне.
Отмечается, что до 2015 года российская нефть составляла почти 100% сырья, импортируемого ORLEN.
В январе ORLEN не стал продлять контракт на поставку нефти с российской компанией "Роснефть", от которой он получал 300 тысяч тонн сырья ежемесячно.
До декабря 2024 года действует контракт ORLEN с российской "Татнефтью", у которой польский концерн покупает 200 тысяч тонн нефти в месяц.