МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ситуация на нефтяном рынке сейчас достаточно стабильная, цены на нефть приемлемые, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры сделки

"Дискуссия показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, приемлемые цены складываются исходя из спроса и предложения. На рынке благодаря тем решениям, которые были приняты в рамках ОПЕК+ о снижении добычи, на рынке сейчас мы видим сбалансированный рынок и достаточно… нормальную текущую ситуацию", – сказал Новак в эфире канала "Россия 24".

Кроме того, по словам Новака, неопределенности на рынке нефти сохраняются, в частности по поводу состояния мировой экономики, роста спроса в Китае.

"Конечно, мы наблюдаем и большое количество неопределенностей, которые анализируются постоянно, в режиме онлайн. В частности это вопросы, касающиеся глобальной экономики, роста предложения или роста спроса. Например, сейчас Китайская Народная Республика выходит из Covid — мы ожидаем рост потребления", — сказал вице-премьер.

"Кроме этого, не ушли еще также инфляционные ожидания, и мы смотрим внимательно на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет безусловно на показатели либо предложения, либо роста спроса. И для этого важно продолжать оценку и мониторинг и принимать своевременные и необходимые решения", — добавил он.

Наконец, ситуация с добычей и экспортом нефти из России стабильна на данный момент, несмотря на вступившие в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и потолок цен на нее, считает Александр Новак.

"Несмотря на те решения, которые были приняты относительно эмбарго поставок в Европу и потолок цен, который начал действовать с декабря прошлого года, ситуация с добычей и экспортом российской нефти стабильная. Были приняты все необходимые меры, в первую очередь нашими компаниями, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта", — сказал он.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса, следует из коммюнике по итогам заседания комитета, прошедшего 1 февраля.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу – на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.