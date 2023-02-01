В Болгарии разрешили экспорт на Украину продуктов из российской нефти
Правительство Болгарии разрешило поставлять на Украину продукты из российской нефти
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Болгарские власти разрешили поставлять на Украину нефтепродукты, полученных из российской нефти, сообщило агентство БТА.
"С 5 февраля 2023 года разрешен экспорт нефтепродуктов на Украину, а также экспорт в третьи страны некоторых нефтепродуктов, полученных из российской нефти, импортированной на основании полученного исключения", — следует из постановления правительства страны.
Согласно документу, эта мера необходима для ограничения экологических рисков и безопасности.
Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты вступит в силу 5 февраля. Болгария получила отсрочку из-за зависимости национальной экономики от топлива, производимого на НПЗ "Лукойла" в Бургасе.
https://1prime.ru/oil/20230201/839658186.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.