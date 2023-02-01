МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, не изменилась по сравнению с предыдущей, оставшись на уровне 12,2 миллиона баррелей в день третью неделю подряд, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики дали прогноз по запасам нефти в США

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила также 12,2 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в октябре составила 12,38 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре добыча составила также 12,38 миллиона баррелей, в декабре — 11,92 миллиона баррелей, а за весь прошлый год — в среднем 11,86 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона, также минэнерго установило прогноз на следующий год – 12,81 миллиона баррелей в день.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 452,7 миллиона баррелей, следует из обзора.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста запасов лишь на 0,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей четвертую неделю подряд. Ранее показатель снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. Сейчас он находится на минимуме с декабря 1983 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 38 миллионов с 35,7 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США увеличились на 2,6 миллиона баррелей (на 1,1%), до 234,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,3 миллиона баррелей (на 2%) и составили 117,6 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,3 миллиона баррелей.