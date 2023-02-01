МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются почти на 3% после выхода статистики по запасам и добыче этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть сохраняют стабильность перед заседанием ОПЕК+

По состоянию на 20.22 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,95% — до 82,94 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,83%, до 76,67 доллара.

Ранее в среду управление энергетической информации (EIA) США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 452,7 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов лишь на 0,4 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США остается на уровне 12,2 миллиона баррелей в день третью неделю подряд.

"Данные EIA показали удивительное увеличение запасов по всем направлениям", — прокомментировал порталу MarketWatch управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир (Tariq Zahir).