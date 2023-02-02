ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — ПРАЙМ. Запрет Запада на страхование российских судов привел к транспортировке нефти старыми танкерами, что угрожает экологической безопасности Балтийского моря, заявила Пограничная охрана Финляндии. Венесуэла заявила в ОПЕК о влиянии антироссийских санкций на рынок

Пограничники утверждают, что в данный момент в России используют значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года. Как отметили в ведомстве, старые суда, в частности, ухудшение общего состояния конструкций и оборудования корабля, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки "черного золота".

По их мнению, трафик российской нефти может измениться так, что крупные суда ледового класса будут перегружаться на более мелкие танкеры в южной части Балтики.

Служба постоянно следит за изменениями в составе судов и транспортными потоками в регионе.

Ранее Евросоюз включил в антироссийские санкции запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны.