МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рынок нефти стабилизируется в четверг днем – цены показывают слабую разнонаправленную динамику, следует из данных торгов. Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса и ослаблении доллара

По состоянию на 14.02 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,11% — до 82,75 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI растет на 0,05% — до 76,45 доллара.

Инвесторы оценивают ряд факторов. В частности, в среду прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти.

Кроме того, Федеральная резервная система США ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Решения ФРС по монетарной политике влияют на курс доллара, что отражается в том числе и на сырьевых товарах.