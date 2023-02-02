МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть снижаются, поскольку ожидающиеся санкции в отношении российских нефтепродуктов усиливают неопределенность по поводу перспектив предложения. Кроме того, увеличение запасов нефтепродуктов в США указывает на слабый спрос, несмотря на признаки восстановления мировой экономики. Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса и ослаблении доллара

Около 12.40 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 67 центов, или 0,8%, до 82,17 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 49 центов, или 0,6%, до 75,92 доллара за баррель.

По итогам сессии среды цены на оба сорта нефти упали более чем на 3% после того, как данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США указали на сильный рост запасов нефти и нефтепродуктов.

Запрет на ввоз российских нефтепродуктов в Евросоюз (ЕС), который вступит в силу 5 февраля, может привести к сокращению мирового предложения.

В пятницу страны ЕС будут обсуждать предложение Еврокомиссии по установлению потолка для цен на российские нефтепродукты. В среду принятие решения было отложено из-за разногласий между странами ЕС, отметили дипломаты.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила ввести потолок для цен на уровне 100 долларов за баррель на такие российские нефтепродукты, как дизельное топливо, а также на уровне 45 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с дисконтом, такие как тяжелое нефтяное топливо.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов и просигнализировала о вероятности дальнейшего повышения стоимости заимствований в рамках борьбы с высокой инфляцией.

"Инфляция несколько замедлилась, но остается высокой", — говорится в заявлении центрального банка США, в котором явно признан прогресс, достигнутый в снижении темпов роста цен по сравнению с 40-летними максимумами, достигнутыми в прошлом году.

Индекс доллара в четверг упал к новому 9-месячному минимуму против корзины других основных валют на ожиданиях менее стремительного повышения процентной ставки. Ослабление доллара делает номинирнованные в американской валюте активы менее дорогими для держателей других валют и поддерживает спрос.

Инфляция в крупных экономиках, судя по всему, замедлилась, однако пока сохраняется неопределенность относительно дальнейших действий центральных банков и темпов отмены локдаунов в Китае.

"Инвесторы сомневаются в перспективах экономики; однако их настроения могут неоднократно поменяться в 1-м квартале в связи с нехваткой ясности относительно процентных ставок и отмены локдаунов в Китае", — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

В среду министры нефти из группы производителей ОПЕК+ оставили без изменений свою политику нефтедобычи на фоне надежд на повышение спроса в Китае и неопределенности перспектив предложения со стороны России.

Ранее ОПЕК+ анонсировала сокращение целевого уровня нефтедобычи на 2 млн баррелей в день, около 2% от мирового спроса, с ноября 2022 года до конца 2023 года. Эта мера была призвана поддержать рынок.