МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером немного снижаются после повышения ключевых ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Банком Англии, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть показывают слабую разнонаправленную динамику

По состоянию на 20.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,14% — до 82,72 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,04%, до 76,39 доллара.

ФРС в среду ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики. При этом ставки, по его словам, будут повышаться и дальше для сдерживания инфляции.

В четверг Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 4% с 3,5%. При этом регулятор понизил прогноз по инфляции в Великобритании до 9,7% по итогам первого квартала текущего года. Ноябрьский прогноз подразумевал инфляцию на уровне 10,1%. Британский центробанк также отметил, что ожидает быстрого замедления инфляции в этом году.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг также повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 3% с 2,5%. Регулятор добавил, что намерен повысить учетную ставку еще на 50 базисных пунктов в марте.

Ужесточение монетарной политики мировыми центробанками может усилить риск возникновения рецессии, что, в свою очередь, снижает спрос на энергоносители.