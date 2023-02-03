Нефть слабо дешевеет на ожиданиях по спросу в Китае
Нефть Brent подешевела до 81,96 доллара за баррель в ожидании восстановления спроса в КНР
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в ожидании признаков восстановления нефтяного спроса в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.34 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,26% — до 81,96 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 75,64 доллара.
С начала недели стоимость Brent и WTI может показать снижение на 5,4% и 4,7% соответственно, в основном за счет падения в среду. Тогда минэнерго США сообщило о росте недельных коммерческих запасов нефти на 4,1 миллиона баррелей, до 452,7 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста запасов лишь на 0,4 миллиона баррелей. Это может стать второй неделей снижения котировок нефти подряд.
"Нефть находится в подвешенном состоянии, пока рынок ожидает заметных признаков восстановления нефтяного спроса в Китае. Запрет ЕС на нефтепродукты не рассматривается как главный фактор, но он все еще связан с некоторой неопределенностью", — рассказала агентству Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
https://1prime.ru/oil/20230203/839679038.html
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