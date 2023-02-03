МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты грозит дальнейшей разбалансировкой на мировом энергетическом рынке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ответ на "ценовой потолок": что ждет российскую нефть?

Санкции против российских нефтепродуктов, устанавливающие потолок цен на продукты и запрет на некоторые виды их транспортировки, вступят в силу 5 февраля. Ранее в декабре начали действовать аналогичные ограничения Запада на нефть.

Россия в качестве ответной меры запретила поставки энергоресурсов при упоминании в контракте ограничения стоимости. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.

"Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков", — сказал пресс-секретарь президента России.

Так он ответил на вопрос журналистов об отношении Европы к ограничениям на отечественные нефтепродукты.

Песков добавил, что Кремль негативно оценил введение нефтяного эмбарго. Российские власти примут меры, чтобы захеджировать возникающие в связи с санкциями риски, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.