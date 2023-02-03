МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Западные санкции против российской сырой нефти потерпели полный провал, влияние нового лимита цен также будет несущественным, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков. Минэнерго развеяло опасения вокруг последствий нефтяного эмбарго ЕС

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что ЕС изучает возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель. Евросоюз изучает возможность установить лимит цен на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например на мазут, на уровне 45 долларов.

"Санкции, которые вводились на протяжении всего этого времени в отношении российской сырой нефти полностью провалились. Новые предельные цены также могут оказаться несущественными", — говорится в статье телеканала.

По мнению аналитиков, антироссийские санкции вводятся людьми, которые не разбираются в нефтяных рынках. "Он (ценовой потолок — ред.) был изобретен бюрократами с финансовым образованием. Никто из них на самом деле не разбирается в нефтяных рынках", — заявил CNBC президент и ведущий аналитик Sankey Research Пол Санки.

При этом основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари считает, что российская нефть в любом случае попадет на такие рынки, где до сих пор присутствует большой спрос. "Китай и Индия в прошлом году получили довольно большую выгоду от сильно сниженных цен на российскую нефть, такая же ситуация произойдет и с российскими нефтепродуктами", — отметила она.

Санкции против российских нефтепродуктов, устанавливающие потолок цен на продукты и запрет на некоторые виды их транспортировки, вступят в силу 5 февраля. Ранее в декабре начали действовать аналогичные ограничения Запада на нефть.

Россия в качестве ответной меры запретила поставки энергоресурсов при упоминании в контракте ограничения стоимости. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.