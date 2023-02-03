МАДРИД, 3 фев — ПРАЙМ. Испания сократила импорт нефти из России на 72,8% в 2022 году по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные, приведенные Корпорацией стратегических резервов нефтепродуктов (Cores). Аналитики заявили о провале санкций Запада против российской нефти

Согласно им, общий импорт нефти в Испанию достиг 63,6 миллиона тонн в 2022 году, что на 13,2% больше, чем в 2021 году.

В частности, в 2022 году импорт сырой нефти из Нигерии, которая стала самым крупным экспортером нефти в Испанию, составил 12,8% от общего объема; из США — 10,4%; из Мексики — 9,6%; из Бразилии — 8,5%; из Ирака — 8,2%; из Ливии — 7,9%; из Саудовской Аравии — 7,5%; из Казахстана — 5,2%; из Алжира — 5%. Россия в свою очередь экспортировала 1,1% от общего объема нефти.

Согласно данным корпорации, в конце года наибольший рост импорта сырой нефти в Испанию по сравнению с 2021 годом был зафиксирован из Центральной и Южной Америки (на 220%). Увеличение также наблюдалось среди стран Ближнего Востока (33,9%) и Северной Америки (17,1%). При этом импорт из Европы и Евразии в прошлом году, напротив, снизился на 20%, а из Африки — на 3%.

В декабре 2022 года импорт сырой нефти в Испанию вырос на 13,2% по сравнению с годом ранее и составил 5,51 миллиона тонн.