МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем поставок российских нефтепродуктов на мировой рынок может не пострадать значительно из-за потолка цен, утвержденного Евросоюзом, прокомментировали РИА Новости в Центре развития энергетики (ЦРЭ). Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой". Агентство Рейтер в свою очередь проинформировало со ссылкой на дипломатов об уровне согласованного потока цен: 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой.

"Скорее всего, реальные цены на российские отгрузки окажутся ниже потолка, поскольку российским продавцам придется больше платить за фрахт для доставки в Азию. В результате объем поставок российских нефтепродуктов на мировой рынок может несильно пострадать — по крайней мере, таков, по всей видимости, план западной коалиции", — считают в ЦРЭ.

Что касается потолка, то упомянутые в СМИ значения находятся на уровне текущих рыночных цен на светлые (дизтопливо, бензин, нафта) и темные нефтепродукты (мазут), отмечают эксперты. "Два потолка нужны, поскольку светлые и темные нефтепродукты торгуются по совершенно разным ценам", — поясняют они.

По данным РИА Новости, рыночная цена на дизель в Европе в январе была приближена к отметке 100 долларов за баррель.

В январе американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.