БРЮССЕЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. Евросоюз введет в действие лимиты цен на нефтепродукты из России с 5 февраля с транзитным периодом в 55 дней, сказано в релизе Еврокомиссии. Минфин США распорядился о начале действия потолка цен на нефтепродукты

"Ограничение цен на нефтепродукты будет введено с 5 февраля 2023 года", — говорится в нем.

ЕС согласовал потолок цен для торгующихся с премией к сырой нефти, например, для дизеля и керосина, российских нефтепродуктов на уровне 100 долларов за баррель и 45 долларов — для торгующихся с дисконтом, например, для нафты). Мера была принята совместно с G7 и Австралией.

"Это включает в себя 55-дневный (переходный — ред.) период для морских российских нефтепродуктов, закупленных по цене, выше лимита, при условии их погрузки на судно в порту отгрузки до 5 февраля 2023 года и выгрузки в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 года", — пояснила ЕК.

Кроме того, с 5 февраля вступит в силу запрет на импорт в ЕС российских нефтепродуктов. ЕС одобрил его еще в прошлом году в рамках санкций. Данная мера предусматривает запрет для компаний ЕС оказывать услуги, в частности, по транспортировке и финансированию грузов, идущих в трети страны, с российскими нефтепродуктами по ценам, выше лимита.