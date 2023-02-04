БУДАПЕШТ, 4 фев — ПРАЙМ. Венгрия ранее добилась исключения из санкций против нефтепродуктов из России и поэтому после вступления ограничений в силу 5 февраля сможет продолжить переработку российской нефти внутри страны, но в долгосрочной перспективе последствия новых санкций могут сказаться и на Венгрии, завили в министерстве энергетики страны. Лимиты цен на российские нефтепродукты начнут действовать в ЕС с 5 февраля

"Как известно, правительство для Венгрии добилось временного исключения из санкций поставок нефти, поступающей по трубопроводу, поэтому в дальнейшем по-прежнему можно будет перерабатывать и распределять внутри страны продукты российского происхождения, однако торговать с другими странами возможно только продукцией нероссийского происхождения", — сказано в опубликованном заявлении министерства.

В ведомстве пояснили, что после вступления ограничений в силу, с 5 февраля с дочернего НПЗ венгерской компании MOL в Братиславе экспортировать в другие страны, в том числе в Венгрию, можно будет только нефтепродукты из нефти нероссийского происхождения. По данным MOL, доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.

"Однако в долгосрочной перспективе последствия новых санкционных ограничений, которые сейчас вступают в силу, могут сказаться и на Венгрии. Для стабильного снабжения Венгрии топливом необходим импорт, поэтому рост цен на топливо в Европе из-за санкций может затронуть и Венгрию", — добавили в министерстве.

Ранее Еевросоюз ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны.

В ответ Россия запретила поставки своих нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения.