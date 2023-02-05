МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российская экономика подготовилась к западным ограничениям на поставку нефтепродуктов, появляются новые рынки сбыта, при этом европейцам придется покупать российское топливо через третьи руки и дороже, заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. В Германии назвали негативные последствия эмбарго на российское топливо

Топливные санкции западных стран против России вступают в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступают на два месяца позже, с 5 февраля.

"Для России это не новость, мы перестроили свои возможные логистические цепочки, экономику (в этой сфере)", — сказал Абрамов агентству в воскресенье.

По его словам, прежде всего эти меры приведут к тому, что энергоресурсы для Европы подорожают и это повлечет за собой рост цен на товары первой необходимости, услуги.

"Альтернативы нефти и газу на сегодняшний день нет, европейцы будут вынуждены закупать наши нефтепродукты через третьи страны по более высокой цене", — отметил парламентарий.

Абрамов подчеркнул, что мир — глобальный, "мы находим новые рынки сбыта".