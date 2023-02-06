МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в понедельник заявил, что принятое в октябре решение о сокращении нефтедобычи было правильным. Следует отдать должное конструктивной роли, которую альянс ОПЕК+ играет в обеспечении стабильности мирового рынка, добавил он. Венесуэла заявила в ОПЕК о влиянии антироссийских санкций на рынок

"Необходимо признать конструктивную и позитивную роль, которую мы выполняем для поддержания стабильности мирового рынка, а также вспомнить, что Большая двадцатка и основные мировые потребители высоко оценили действия, предпринимаемые (альянсом) с 2020 года", — сказал он в кулуарах Индийской энергетической недели.

В прошлом году альянс ОПЕК+ принял решение о сокращении нефтедобычи на 2 млн баррелей в день в период с ноября 2022 года до конца 2023 года. Многие страны, в том числе США, выступили с резкой критикой в адрес подобной меры, но динамика рынка свидетельствует в пользу целесообразности решения ОПЕК+, так как цены на нефть удерживаются около 85 долларов за баррель против достигнутых в 2022 году максимумов выше 100 долларов за баррель.

"В рамках состоявшегося 1 февраля заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) мы провели комплексную оценку с технической точки зрения и пришли к выводу, что принятое в октябре решение было правильным", — добавил генсек.

"ОПЕК+ постоянно пристально отслеживает динамику рынка, в том числе динамику спроса, особенно учитывая открытие экономики Китая", — сказал аль-Гайс

"Мы неоднократно доказали свою готовность действовать незамедлительно и принимать во внимание изменчивую природу рынка", — заключил он.