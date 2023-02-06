МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Турецкие нефтепроводы из Ирака и Азербайджана не пострадали в результате землетрясения, нефть по ним продолжает идти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя энергетической области страны. Сенатор оценил ограничения на российские нефтепродукты

"Нефтепровод Киркук — Джейхан, по которому нефть в Турцию поступает из Ирака, и нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан не повреждены, и поток нефти по обоим трубопроводам продолжается после сильного землетрясения в Турции", — передает издание слова источника.

Однако, по данным судоходного агентства Tribeca, операции на нефтяном терминале Джейхан на юге Турции приостановлены, пишет Reuters, добавляя, что по этому вопросу проводится экстренное совещание.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.