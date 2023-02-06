МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает, что Россия будет терять в день около 300 миллионов евро из-за санкций в отношении российской нефти, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Михельсон назвал ожидаемый объем добычи углеводородов и газа в 2023 году

"Российская нефть продается со скидкой в 40 долларов по отношению к нефти марки Brent, а ежедневные доходы России от продажи энергоносителей, после вступления в силу наших последних мер в этом месяце, как ожидается, сократятся с 800 до 500 миллионов евро", — написал Боррель в статье для газеты Vanguardia, которая опубликована на сайте дипломатической службы ЕС.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом. Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, топливные — на два месяца позже.

В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.