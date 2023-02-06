МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем продолжают весьма умеренный утренний рост, в основном на перспективах китайского спроса, при этом землетрясение, которое затронуло инфраструктуру Турции и Сирии, мало повлияло на тренды, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 14.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,31%, до 80,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 73,48 доллара.

"Перспектива улучшения спроса на нефть в Китае и некоторые перебои в поставках оказывают умеренную поддержку ценам на нефть в понедельник", — сказал агентству Блумберг сырьевой аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

СМИ ранее сообщали, что из-за землетрясения приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. А в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус, ремонт поврежденного из-за землетрясения оборудования.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло ночью в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Также сообщалось о разрушениях в Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.