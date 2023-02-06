МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, Европы и США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании. Сечин заявил, что BP остается акционером "Роснефти"

"Саудовская Аравия неожиданно повысила цены на нефть (на март — ред.) для своего основного рынка, Азии", — пишет агентство. Аналитики, опрошенные Блумберг, напротив, ожидали сокращения цен. Также решение было принято несмотря на падение стоимости нефти на 6-8%.

Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии была повышена на 0,2 доллара за баррель, таким образом она будет на 2 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai.

"Королевство подняло все цены для европейских покупателей на 2 доллара за баррель, большинство цен для США – на 30 центов", — добавляет Блумберг.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.