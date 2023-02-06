МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ираке в январе снизилась на 100 000 баррелей в день по сравнению с декабрем, до 4,33 млн баррелей в день, сообщили в понедельник в Reuters со ссылкой на данные SOMO. Ирак обсудит возможности погашения долгов перед нефтегазовыми компаниями

Производство нефти в Ираке в январе оказалось на 100 000 баррелей в день ниже квоты ОПЕК+.

Снижение добычи последовало за сокращением экспорта из Ирака и Иракского Курдистана, тогда как внутреннее потребление также ослабло, согласно данным.

Иракские власти планируют приостановить добычу на нефтяном месторождении Западная Курна-2, производительностью 400 000 баррелей в день, на 10 дней для проведения регламентных работ. Об этом сообщили ранее в феврале два представителя оператора указанного месторождения.

Регламентные работы не повлияют на экспорт нефти, поскольку в качестве компенсации будет увеличена добыча на других месторождениях, говорят источники.