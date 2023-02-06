БАНГАЛОР (Индия), 6 фев — ПРАЙМ. Рост долгосрочных поставок нефти на НПЗ Nayara в Индии зависит от эффективности, "Роснефть" намерена загружать его на максимально нужные объемы, сообщил журналистам глава российской компании Игорь Сечин. "Новатэк" проведет переговоры с Индией о поставках СПГ

"Роснефти" принадлежит основной пакет акций (49,13%) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входит одноименный НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 миллионов тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии. Nayara Energy также владеет глубоководным портом, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одной из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС.

"Все зависит от эффективности", — ответил Сечин на вопрос о планах "Роснефти" расширять поставки нефти на НПЗ Nayara на долгосрочной основе.

"Nayara находится здесь же, есть же транспорт, страховка, есть банковские ставки. Nayara (НПЗ — ред.) же — это же центр прибыли самой Nayara (Energy — ред.), правильно? Кстати говоря, мы можем поставлять не только из России, мы можем извне, но есть ли в этом смысл? Будем, конечно, максимально загружать", — добавил он.

Сечин отметил, что данный вопрос зависит также от установленной конфигурации проекта.

"Urals (марка российской нефти — ред.) все равно имеет определенную долю, там индекс Нельсона приличный — 11,8, глубокая переработка, там надо потяжелее иногда добавлять. Это вопрос чисто технологический: в том объеме, в котором он нам нужен, мы, конечно, будем поставлять", — заключил глава "Роснефти".