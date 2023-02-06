МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Потребление нефти в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, резко растет после снятия антиковидных мер. Об этом заявил шейх Наваф аль-Сабах, гендиректор Kuwait Petroleum Corp. Fitch прогнозирует восстановление спроса на СПГ в Китае в 2023 году

"За время пандемии сформировался накопленный спрос, — сообщил он в интервью Bloomberg TV. — Сейчас, когда экономика (Китая) открывается, мы видим устойчивый рост спроса. Это не 'отскок дохлой кошки'".

Трейдеры на рынке энергоносителей пристально следят за ситуацией в Китае. По их словам, темпы восстановления экономики КНР будут основным фактором, влияющим на цены в этом году.

Позиция гендиректора Kuwait Petroleum Corp стала более оптимистичной. В декабре он говорил об имевшихся у него опасениях по поводу спроса на нефть. Тогда аль-Сабах заявлял, что азиатские клиенты Kuwait Petroleum Corp не хотят наращивать объемы импорта нефти в 2023 году.

Цены на нефть Brent упали почти на 7% с конца декабря, и сейчас они немного превышают 80 долларов за баррель. Котировки снизились, поскольку данные указывают на трудности в процессе восстановления экономики Китая. Тем не менее аналитики Goldman Sachs Group и Morgan Stanley ожидают, что во 2-й половине года цены на Brent поднимутся выше 100 долларов за баррель.

Кувейт — четвертый крупнейший производитель нефти в ОПЕК. Страна экспортирует около 2 млн баррелей нефти в день, что эквивалентно 2% мирового предложения. Китай является крупнейшим покупателем нефти из Кувейта.