БАНГАЛОР (Индия), 6 фев — ПРАЙМ. Нефтегазовый проект "Сахалин — 1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут, сказал журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах India Energy Week. "Роснефть" планирует максимально загружать НПЗ Nayara в Индии

"Все нормально там, мы оперируем, все хорошо. Работаем без всяких срывов, со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют характеристикам этого проекта. Это, конечно, технологически сложно… работа идет и на берегу, и на платформах. Много всего, но все хорошо. Добыча идет. Продажи идут", — прокомментировал Сечин ситуацию на "Сахалине — 1".

"Нет, еще нет. Но мы поднимаем добычу", — ответил он на вопрос, вышла ли добыча на плановый объем.

Оператор "Сахалина — 1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин — 1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil покидает его.