МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем замедлили темпы роста после сообщения о том, что поставки нефти на турецкий экспортный терминал Джейхан возобновятся в ближайшее время, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут на перспективах восстановления спроса в Китае

По состоянию на 14.27 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,62% — до 82,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,79%, до 75,44 доллара. Часом ранее цены на нефть демонстрировали более сильный рост.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. СМИ сообщали, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. В Сирии была приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на официальное лицо, знакомое с вопросом, сообщило о том, что Турция в ближайшее время возобновит подачу нефти на экспортный терминал Джейхан.