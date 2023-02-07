МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Первый после землетрясения танкер был допущен к экспортному турецкому нефтяному терминалу Джейхан для загрузки иракской нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные отслеживания судов и источники, знакомые с ситуацией. Цены на нефть замедлили рост на новости о возобновлении поставок на Джейхан

"Танкеру Vallesina, первому после землетрясения в понедельник, было дано разрешение пришвартоваться в экспортном терминале Джейхан для погрузки иракской нефти", — пишет агентство.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. СМИ сообщали, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. А в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.

По данным Refinitiv Eikon, на которые ссылается Рейтер, танкер Vallesina находился на пристани терминала Джейхан. Источник агентства в трейдерских кругах, в свою очередь, подтвердил, что танкеру было дано разрешение на погрузку нефти.