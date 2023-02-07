МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 12,49 миллиона баррелей, на 2024 год – понизило на 160 тысяч баррелей в сутки, до 12,65 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Минэнерго США назвало отчет об импорте нефтепродуктов из России ошибочным

В январе минэнерго США повысило прогноз на 2023 год на 70 тысяч баррелей, до 12,41 миллиона баррелей в сутки и установило прогноз на 2024 год на уровне 12,81 миллиона баррелей в день.

Оценка добычи нефти в США в 2022 году была повышена на 40 тысяч баррелей в сутки — до 11,9 миллиона баррелей в день.

Кроме того, Минэнерго США незначительно изменило прогноз по спросу на нефть в мире: понизило в 2023 году до 100,47 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году повысило до 102,26 миллиона баррелей в сутки, следует из прогноза.

В январском докладе минэнерго прогнозировало, что в 2023 году спрос на нефть в мире составит 100,48 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, его ожидания снизились лишь на 10 тысяч баррелей в сутки. В 2024 году минэнерго ожидало потребление на уровне 102,2 миллиона баррелей в сутки.

"Мы ожидаем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, в основном за счет роста (потребления — ред.) в Китае и других странах, не входящих в ОЭСР ", — добавляется в докладе.

Однако министерство отмечает, что изменения мировых экономических условий, а также ослабление коронавирусных ограничений в Китае повышают неопределенность прогнозов роста потребления.