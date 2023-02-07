МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Министерство энергетики США повысило прогноз по добыче нефти в России в 2023 году на 400 тысяч баррелей в сутки, до 9,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В ОПЕК назвали правильным принятое в октябре решение по добыче нефти

"Мы ожидаем, что добыча нефти в России составит в среднем 9,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, что на 1,1 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2022 году. Наш прогноз добычи нефти в России на 2023 год на 0,4 миллиона баррелей в сутки больше, чем в январском… (докладе — ред.), поскольку данные… свидетельствуют, что российский экспорт остается выше, чем мы ожидали, после введения ЕС запрета на морской импорт нефти из России, который вступил в силу 5 декабря", — говорится в докладе.

Месяцем ранее министерство прогнозировало снижение добычи нефти в России на 1,5 миллиона баррелей в сутки к 2022 году, до 9,5 миллиона.

Тем не менее, американское минэнерго продолжает ожидать падения добычи нефти в РФ в ближайшие месяцы, так как, по его прогнозам, эмбарго Евросоюза на поставки по морю российских нефтепродуктов, вступившее в силу 5 февраля, приведет к снижению переработки на российских НПЗ.

Президент РФ в конце декабря своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в связи с этим готова на сокращение добычи, которое в начале текущего года может составить 5-7% (500-700 тысяч баррелей в сутки).

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. Схожие меры по нефтепродуктам из РФ начали действовать с 5 февраля.